Nyon (SID) - Ex-Nationalspieler Heiko Westermann kämpft mit seinem neuen Klub Ajax Amsterdam gegen PAOK Saloniki um den Einzug in die Play-off-Runde zur Champions League. Das ergab die Auslosung am Freitagmittag im Schweizerischen Nyon. Ein weiteres Top-Spiel der 3. Qualifikationsrunde ist das Duell zwischen dem türkischen Spitzenklub Fenerbahce Istanbul und dem französischen Vertreter AS Monaco.

Die K.o.-Spiele werden am 26. und 27. Juli sowie am 2. und 3. August ausgetragen. Borussia Mönchengladbach steigt als Tabellenvierter der Bundesliga-Vorsaison erst in der anschließenden Play-off-Runde ein.