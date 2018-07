Hennef (SID) - 15 Jahre nach der Gründung der "Stiftung Egidius Braun" hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ein positives Zwischenfazit gezogen. Mit den 49 Millionen Euro, die bis zum 1. Juli 2016 gesammelt wurden, förderte die Stiftung unzählige Projekte.

"Stiftungsarbeit ist ganz konkrete Hilfe für Menschen. Es geht auch um sportpolitische Botschaften und wichtige Signale, aber vor Ort wird Menschen immer ganz unmittelbar geholfen", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel.

Fußball, führte der 54-Jährige weiter aus, "ist tatsächlich so viel mehr als ein 1:0. Das ist so aktuell wie vor 15 Jahren." Auch der frühere Nationalspieler Karl Schmidt, der als DFB-Vizepräsident vor 15 Jahren die konstituierende Vorstandssitzung in Köln geleitet hatte, sagte erfreut: "Ich denke, wir haben im Juli 2001 eine wertvolle und gute Sache gestartet."