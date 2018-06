Madrid (SID) - Fußball-Weltmeister Toni Kroos und Champions-League-Sieger Real Madrid starten mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison der spanischen Primera División. Die Königlichen treten am 1. Spieltag am Wochenende des 20./21. August bei Real Sociedad San Sebastián an. Meister FC Barcelona mit Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen empfängt zum Auftakt Betis Sevilla. Das geht aus dem offiziellen, am Freitag vorgestellten Spielplan hervor.

Weltmeister Shkodran Mustafi trifft mit dem FC Valencia zum Auftakt auf UD Las Palmas. Der erste Clásico der neuen Saison zwischen Real und Barça findet am 14. Spieltag statt, die Madrilenen um Kroos und Europameister Cristiano Ronaldo reisen am Wochenende des 3./4. Dezember nach Barcelona. Das erste Hauptstadtderby zwischen den Champions-League-Finalisten Atlético und Real steigt am 12. Spieltag (19./20. November).