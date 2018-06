Bonn (dpa) - Die Zahl der Katholiken und Protestanten in Deutschland ist 2015 im Vergleich zum Vorjahr um über eine halbe Million auf rund 46 Millionen gesunken. Die Zahl der Kirchenaustritte war dabei spürbar rückläufig, wie die Evangelische Kirche in Deutschland und die Deutsche Bischofskonferenz mitteilten. Der Mitgliederrückgang sei auch auf den demografischen Wandel zurückzuführen. Mehr als 56 Prozent der Bevölkerung gehörten nach der Statistik 2015 einer der beiden großen Kirchen an. Zehn Jahre zuvor waren es noch mehr als 62 Prozent.

