Leipzig (dpa) - Das Flugzeugwrack, mit dem der deutsche Unternehmer Thomas Wagner tödlich verunglückte, soll in einem Hangar in Slowenien untersucht werden. Die Analyse zur Unfallursache soll mindestens zehn Tage dauern. Auch deutsche Sicherheitsbehörden wurden eingeschaltet. Die Polizei vor Ort wollte Meldungen über eine mögliche größere Geldsumme an Bord der Maschine nicht kommentieren. Wagner war Chef des Internet-Unternehmens Unister, das Portale wie "fluege.de" und "ab-in-den-urlaub.de" betreibt. Der 38-Jährige war gestern bei dem Absturz des Kleinflugzeugs auf dem Weg von Venedig nach Leipzig ums Leben gekommen.

