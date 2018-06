Berlin (dpa) - Nach dem Anschlag im südfranzösischen Nizza hat das Auswärtige Amt bislang keine Hinweise darauf, dass Deutsche betroffen sein könnten.

"Das Auswärtige Amt, die deutsche Botschaft in Paris und das Generalkonsulat in Marseille stehen in engem und ständigen Kontakt mit den französischen Behörden und bemühen sich um Aufklärung, ob auch Deutsche betroffen sind", sagte eine Sprecherin am Morgen der Deutschen Presse-Agentur. "Dies können wir zum jetzigen Zeitpunkt weder ausschließen, noch bestätigen."

Ein Lastwagen war am Donnerstagabend am Nationalfeiertag in eine Menschenmenge in der Stadt gerast. Nach offiziellen Angaben wurden mindestens 80 Menschen getötet. Polizisten erschossen den Fahrer des Lastwagens.