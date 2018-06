Nizza (dpa) - In dem in eine feiernde Menschenmenge in Nizza gerasten Lastwagen sind die Papiere eines 31 Jahre alten Mannes gefunden worden. Bei ihm handelt es sich nach Medienberichten um einen franko-tunesischen Bewohner der Küstenstadt. Der Zeitung "Nice Matin" zufolge sollen Passanten bei der Lkw-Amokfahrt nicht nur umgefahren, sondern auch beschossen worden sein. Der Fahrer des Lastwagens wurde von der Polizei getötet. Bei dem Anschlag am späten Abend des französischen Nationalfeiertags waren mindestens 80 Menschen ums Leben gekommen.

