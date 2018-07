Nizza (dpa) - Frankreichs Innenminister Bernard Cazeneuve hat im Zusammenhang mit dem Anschlag von Nizza den Täter einen Terroristen genannt. Die Polizei habe "in einer sehr gefährlichen Situation einen Terroristen ausschalten können", sagte er am Morgen in Nizza.

