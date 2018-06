Berlin (dpa) - Nach Angaben von Bundesinnenminister Thomas de Maizière gibt es bei dem Attentäter von Nizza keine Querverbindungen nach Deutschland. Bislang habe sich auch noch keine Gruppe zu dem Anschlag bekannt, sagte de Maizière in Berlin. Man sei in großer Sorge, dass sich unter den Todesopfern auch deutsche Staatsbürger befinden. Bislang gelten zwei Schülerinnen und eine Lehrerin aus Berlin als vermisst. In Nizza war gestern Abend ein Attentäter mit einem Lastwagen in eine feiernde Menschenmenge gerast und hatte am französischen Nationalfeiertag mehr als 80 Menschen getötet.

