Istanbul (dpa) - Sechs Monate nach dem Selbstmordanschlag auf eine deutsche Reisegruppe in Istanbul hat in der türkischen Metropole der Prozess gegen 18 Verdächtige begonnen. Fünf der Verdächtigen seien zum Auftakt der Verhandlung freigelassen worden, meldete die Nachrichtenagentur DHA. Sie dürften das Land nicht verlassen. Die übrigen Beschuldigten blieben in Untersuchungshaft. Der nächste Prozesstag sei für den 5. September geplant. Die türkische Regierung macht die Terrormiliz IS für die Tat vom 12. Januar verantwortlich, bei der zwölf Deutsche getötet worden waren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.