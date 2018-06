Nizza (dpa) - Nach dem Anschlag in Nizza mit mindestens 84 Toten fällt ein für heute Abend geplantes Konzert von US-Superstar Rihanna aus. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien", schrieb die Sängerin auf Instagram. Auch ein Jazz-Festival in Nizza ist abgesagt, wie der Verwaltungsbezirk Alpes-Maritimes mitteilte. Die berühmte Promenade des Anglais, auf der gestern ein Mann mit einem Lastwagen in eine feiernde Menschenmenge gerast war, bleibt zunächst geschlossen, ebenso wie der Strand entlang der Flaniermeile.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.