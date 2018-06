Washington (AFP) Im US-Bundesstaat Georgia ist ein wegen Mordes verurteilter Mann hingerichtet worden. Es handelte sich um die erste Exekution in den USA seit mehr zwei Monaten, was ein ungewöhnlich langer Zeitraum ist. Nach Angaben der Strafvollzugsbehörden des südlichen Bundesstaates wurde der 60-Jährige in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) per Giftspritze exekutiert.

