New York (AFP) Der US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump hat den Gouverneur des Bundesstaats Indiana, Mike Pence, zu seinem Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten ernannt. Dies gab Trump am Freitag im Internetdienst Twitter bekannt. Der Immobilienmilliardär soll in der kommenden Woche auf einem Parteitag der Republikaner offiziell zum Präsidentschaftskandidaten ernannt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.