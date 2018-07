Berlin (AFP) Nach dem Putschversuch in der Türkei hat Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) für Samstagmorgen den Krisenstab der Bundesregierung in Berlin zusammengerufen. Das verlautete aus dem Auswärtigen Amt. Steinmeier erklärte sich "zutiefst beunruhigt über die jüngsten Entwicklungen in der Türkei" und fügte hinzu: "Alle Versuche, die demokratische Grundordnung der Türkei mit Gewalt zu verändern, verurteile ich auf das Schärfste."

