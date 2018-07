Beirut (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat hat sich zu dem Anschlag in Nizza mit mindestens 84 Toten bekannt. Das IS-Sprachrohr Amak erklärte, der Täter sei ein "Soldat des IS". Der Anschlag habe Bürgern der Länder gegolten, die gegen die Miliz kämpfen. Am Donnerstagabend hatte ein ein 31-jähriger Tunesier während der Feiern zum französischen Nationalfeiertag einen Lastwagen in die Menschenmenge gelenkt.

