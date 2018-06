Kairo (SID) - Der ägyptische Fußball-Rekordtorjäger Hossam Hassan ist nach seiner Festnahme infolge einer Auseinandersetzung mit einem Fotografen wieder auf freiem Fuß. Am Samstag wurde der frühere Nationalmannschaftskapitän in Kairo aus dem Gefängnis freigelassen, der 49-Jährige zahlte außerdem eine Strafe von 500 ägyptischen Pfund (50 Euro).

Hassan, Trainer des Erstligisten Al-Masry, war am Dienstag in Gewahrsam genommen worden. Zuvor soll er bei einem Ligaspiel in Port Said einen Fotografen der Regierung angegriffen und dessen Kamera zerstört haben. Videos zeigten, wie er den Fotografen über den Platz jagte, ihm auf den Kopf schlug und seine Kamera auf den Boden warf. Zuvor war Hassan bei der Rauferei abgelichtet worden.

Hassan, der in 196 Länderspielen zu 69 Treffern kam und schon während seiner aktiven Laufbahn als Heißsporn bekannt war, wurde vom ägyptischen Fußball-Verband zudem für drei Spiele gesperrt und mit einer Geldstrafe von umgerechnet 1000 Euro belegt.