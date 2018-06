Lippstadt (SID) - Beim ersten Testspiel unter dem italienischen Star-Trainer offenbarte Rekordmeister Bayern München beim 4:3 (3:0) bei Oberligisten SV Lippstadt noch Anlaufschwierigkeiten. Der große Wermutstropfen der Partie in der Heimatstadt von Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge war allerdings die Leistenblessur des gerade erst genesenen Arjen Robben.

Der Niederländer, der sein erstes Spiel seit dem 5. März bestritt, fasste sich in der 35. Minute nach einem Sprint an die gerade erst verheilte Leiste und wurde sofort ausgewechselt. In einer ersten Reaktion war von einer "Vorsichtsmaßnahme" die Rede, allerdings wird erst eine Untersuchung am Sonntag Klarheit bringen.

Die Tore für den Doublegewinner erzielten Julian Green (9.), Robben (16.), Franck Ribéry (33.) sowie Marvin Joswig durch ein Eigentor (49.). Nach zahlreichen Wechseln in der zweiten Hälfte verloren die Bayern etwas an Spannung und ließen gegen den Fünfligisten Treffer durch Marcel Rump (51.), Stefan Parensen (57.) und Paolo Maiella (88.) zu.