Ulan Bator (dpa) - Die Europäische Union steht voll hinter der demokratisch gewählten Regierung in der Türkei. "Wir rufen zu einer schnellen Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung auf", hieß es am Rande des Asien-Europa-Gipfels in Ulan Bator in einer gemeinsamen Erklärung von EU-Ratspräsident Donald Tusk, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini im Namen aller 28 EU-Staaten. "Die Türkei ist ein wichtiger Partner der EU", erklärten sie weiter. Die EU unterstützt voll die demokratisch gewählte Regierung.

