Ankara (dpa) - Bei dem Putschversuch in der Türkei sind laut Militär 194 Menschen ums Leben gekommen. Darunter seien 47 Zivilisten und 104 Putschisten, sagte der kommissarisch zum Militärchef ernannte General Ümit Dündar. Bei den anderen Todesopfern handle es sich um Polizisten und zwei Soldaten, die nicht am Putsch beteiligt waren. Mehr als 1500 Soldaten seien festgenommen worden. Präsident Recep Tayyip Erdogan zeigte sich in Istanbul siegesgewiss: Die Türkei werde nicht vom Militär regiert, sagte er.

