Istanbul (dpa) - Bei dem Putschversuch in der Türkei sind in der vergangenen Nacht in Ankara mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen. Das sagte ein Regierungsvertreter. Mehr als 300 Menschen seien festgenommen und einer der Putschgeneräle getötet worden. Ministerpräsident Binali Yildirim sagte nach Angaben des Senders CNN Turk, der Putsch sei abgewendet worden. Präsident Recep Tayyip Erdogan gab sich in Istanbul siegesgewiss. Die Putschisten würden hart bestraft, sagte er.

