London (dpa) - Die seit drei Monaten verschwundene britische Kinder- und Jugendbuchautorin Helen Bailey ist tot. Ihr 55-jähriger Freund wurde festgenommen, er steht unter Mordverdacht. Die Leiche der 51-Jährigen wurde am gemeinsamen Wohnort des Paares in Royston entdeckt, wie britische Medien berichteten. Eine Obduktion soll am Montag erfolgen. Bailey war zuletzt bei einem Spaziergang mit ihrem kleinen Hund "Boris" gesehen worden. Der Freund des Opfers wird auch wegen Irreführung bei den Ermittlungen angeklagt.

