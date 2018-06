Berlin (SID) - Profiboxer Arthur Abraham hat das drohende Karriereende vorerst abgewendet und darf auf eine neue WM-Chance hoffen. Der 36 Jahre alte Supermittelgewichtler besiegte am Samstagabend in der Berliner Max-Schmeling-Halle den norwegischen Außenseiter Tim-Robin Lihaug durch technischen K.o. in der achten Runde.

Abraham betrieb mit seinem 45. Sieg im 50. Profikampf etwas Wiedergutmachung für die schmachvolle WM-Niederlage vor drei Monaten in Las Vegas gegen den Mexikaner Gilberto Ramirez. Bei einer Niederlage gegen Lihaug hätte der Deutsch-Armenier wohl "die Boxhandschuhe an den Nagel hängen" müssen, wie es sein Promoter Wilfried Sauerland im Vorfeld gesagt hatte. So aber darf "König Arthur", der in seiner Wahlheimat Berlin weiterhin unbesegt ist, schon Ende des Jahres auf einen erneuten WM-Kampf hoffen.