Ankara (AFP) Während des laufenden Militärputschs in der Türkei haben AFP-Journalisten in der Nacht zu Samstag in Ankara eine heftige Explosion gehört. Der Grund der Explosion war zunächst nicht klar. Doch Kampfjets und Militärhelikopter waren den ganzen Abend über dem Zentrum der türkischen Hauptstadt in der Luft zu sehen.

