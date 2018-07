Ankara (AFP) Nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei ist einer der führenden Generäle festgenommen worden. Wie ein Regierungsvertreter in Ankara am Samstag sagte, wurde "General Erdal Oztürk, Kommandeur der Dritten Armee, festgenommen". Weitere Angaben machte der Vertreter, der nicht namentlich genannt werden wollte, nicht. Nach Angaben des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim wurden mehr als 2800 Armeeangehörige unter Putschverdacht festgenommen

