Ankara (AFP) Während des laufenden Militärputschs in der Türkei haben Kampfflugzeuge in der Nacht zu Samstag einen Helikopter der Putschisten abgeschossen. An Bord seien "Putschisten" gewesen, hieß es aus dem Umfeld der Präsidentschaft. In Istanbul schossen Soldaten auf Gegner des Militärputschs nahe einer Bosporus-Brücke, dabei gab es Verletzte, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu wurden zudem 17 Polizisten in Ankara getötet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.