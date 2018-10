Frankfurt/Main (dpa) - Bei der Schließung von Filialen der Deutschen Bank ist das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen am stärksten betroffen. Im Laufe des kommenden Jahres sollen dort 51 Filialen wegfallen. Zum Vergleich: In Berlin sind es 43 Filialen. Die Deutsche Bank veröffentlichte im Internet die Liste der betroffenen Standorte, die geschlossen werden - insgesamt sind es 188. Die Außenstellen sollen mit der nächstgelegenen Filiale zusammengelegt werden. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" über die Liste berichtet.

