Jena (SID) - Aufsteiger Science City Jena hat Filiberto Rivera in die Basketball-Bundesliga zurückgeholt. Der 33 Jahre alte Point Guard aus Puerto Rico hat in der höchsten deutschen Spielklasse früher für die Artland Dragons und Brose Bamberg gespielt. "Wir wollen mit einem erprobten Aufbauspieler in die kommende Saison starten, Filiberto verfügt über viel Erfahrung und passt perfekt in unser Anforderungsprofil", sagte Jenas Trainer Björn Harmsen.