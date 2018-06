München (AFP) Der in den USA lebende Schauspieler und Oscar-Gewinner Christoph Waltz hat die politische Kultur in Deutschland gelobt. "Aus der Distanz lernt man erst zu schätzen, wie demokratisch sie ist", sagte der Österreicher mit Blick auf den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump sowie populistische Strömungen in anderen europäischen Ländern.

