Paris (AFP) Die französische Regierung hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor einem zu harten Vorgehen nach dem gescheiterten Putschversuch gewarnt. Außenminister Jean-Marc Ayrault sagte am Sonntag in Paris, es gebe keinen "Blankoscheck" für die von der türkischen Regierung angekündigten "Säuberungsaktionen" gegen ihre Gegner in Armee und Justiz. Nach türkischen Angaben wurden bereits 6000 Beschuldigte festgenommen.

