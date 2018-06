Bogotá (AFP) Ein führendes Mitglied eines der größten internationalen Drogenschmuggler-Ringe ist in Kolumbien gefasst worden. José Esteyman Poveda alias "Provenzano" sei beim Einsatz einer Anti-Drogen-Spezialeinheit in Zusammenarbeit mit Interpol in dem Viertel Lijaca im Norden der Hauptstadt Bogotá gefangen worden, erklärte die Polizei am Samstag. Poveda müsse sich wegen Drogenschmuggels in den Departamentos Cundinamarca und Meta verantworten.

