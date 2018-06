Istanbul (dpa) - Nach Tausenden Festnahmen in Militär und Justiz nach dem Putschversuch hat der türkische Präsident Erdogan ein gnadenloses Vorgehen gegen Anhänger seines Erzfeindes Fethullah Gülen angekündigt. In allen Behörden des Staates werde der Säuberungsprozess von diesen Viren fortgesetzt, sagte er vor Anhängern im Istanbuler Bezirk Fatih mit Blick auf die Verhaftungen. "Denn dieser Körper, meine Brüder, hat Metastasen produziert. Leider haben sie wie ein Krebsvirus den ganzen Staat befallen", so Erdogan.

