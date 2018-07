Baton Rouge (dpa) - Wieder sind in den USA Polizisten offenbar gezielt erschossen worden - diesmal in Louisiana. Drei Polizeibeamte sind tot, drei weitere wurden verletzt. Vermutlich sind sie in einen Hinterhalt gelockt worden. Die Polizei sucht noch nach möglichen Komplizen. Es gab mehrere Hinweise darauf, dass es sich auch diesmal um eine geplante Attacke gegen Polizisten gehandelt hat. Erst vor zehn Tagen waren in Dallas fünf Polizisten in Dallas ermordet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.