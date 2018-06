Baton Rouge (dpa) - Bei einer Schießerei in der US-Stadt Baton Rouge im Bundesstaat Louisiana sind drei Polizisten getötet worden. Das sagte Bürgermeister Kip Holden dem Sender MSNBC. Nach weiteren unbestätigten Berichten sollen bis zu sieben weitere Polizeibeamte teils schwer verletzt worden sein. CNN zufolge war ein mit einem Gewehr bewaffneter Mann am Morgen eine Straße in Baton Rouge entlang gegangen. Ob es einen Zusammenhang mit den jüngsten Protesten gegen Polizeigewalt gibt, konnte Holden zunächst nicht sagen.

