Hohenstein-Ernstthal (SID) - Auch in diesem Jahr hat der Große Preis von Deutschland mehr als 210.000 Motorrad-Fans an den Sachsenring gelockt. Verteilt über die drei Tage kamen 212.411 Besucher zum Traditionskurs bei Hohenstein-Ernstthal und damit so viele wie seit fünf Jahren nicht mehr. 2011 war der Rekord aufgestellt worden (230.133).

Die Zahl aus dem Vorjahr (211.588) wurde trotz der schlechten Witterung während der Rennen übertroffen. Am Sonntag waren 93.213 Fans an der Strecke, 2015 waren es bei Traumwetter 92.122. Der einzige deutsche WM-Lauf wird seit 1998 auf dem Kurs ausgetragen. - Die Zuschauerzahlen im Überblick:

2016: 212.411 (Freitag: 40.073, Samstag: 79.125, Sonntag: 93.213)

2015: 211.588

2014: 209.408

2013: 204.491

2012: 195.695

2011: 230.133

2010: 224.668