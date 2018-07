Luco di Mugello (SID) - Mick Schumacher hat seinen vierten Saisonsieg in der italienischen Formel-4-Meisterschaft knapp verpasst. Der 17-Jährige vom italienischen Prema Powerteam fuhr im ersten Rennen am Samstag in Mugello auf Rang zwei hinter seinem Teamkollegen Juan Manuel Correa (USA). Den zweiten Lauf am Sonntagvormittag konnte der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher nach einer frühen Kollision nicht beenden, im dritten blieb er als Elfter ohne Punkte.

Dadurch fiel Schumacher Junior in der Gesamtwertung mit weiter 126 Punkten auf den dritten Rang zurück. Sein Rückstand auf den argentinischen Spitzenreiter Marcos Siebert (Jenzer Motorsport/177 Punkte), den Sieger des abschließenden Rennens am Sonntag, beträgt 51 Zähler. Zwischen den beiden liegt der Mexikaner Raul Guzman Marchina (DR Formula/129).

Am nächsten Wochenende startet Mick Schumacher wieder in der deutschen ADAC Formel 4. Auf dem Red Bull Ring in Österreich stehen die Saisonrennen 13 bis 15 an, nach den ersten vier Rennwochenenden liegt der 17-Jährige auf Rang zwei hinter Spitzenreiter Joey Mawson (Australien/Van Amersfoort Racing).

Die Entscheidung über die Meisterschaft wird wohl zwischen den beiden ehemaligen Teamkollegen fallen, die sich schon ein gutes Stück von ihren Verfolgern abgesetzt haben. Aktuell beträgt Schumachers Rückstand auf Mawson 20 Punkte.