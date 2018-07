Hohenstein-Ernstthal (dpa) - Sandro Cortese geht heute mit guten Chancen auf eine vordere Platzierung in den deutschen Motorrad-WM-Lauf auf dem Sachsenring. Vor erwarteten 100 000 Zuschauern startet der Berkheimer in der Moto2-Klasse von Position sechs. In der Königsklasse MotoGP musste sich Stefan Bradl mit Platz 17 begnügen. Auch für Philipp Öttl lief es in der Moto3-Klasse nicht wie erhofft. Er stellt seine KTM auf Startplatz 19.

