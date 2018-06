Rio de Janeiro (dpa) - Wenige Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro haben brasilianische Sicherheitskräfte den Anti-Terror-Kampf geprobt. An der Übung waren 500 Beamte beteiligt, wie das Amt für öffentliche Sicherheit des Bundesstaates Rio de Janeiro mitteilte. Es sei das größte Training in der Gefahrenabwehr. Soldaten, Polizisten und Feuerwehrleute trainierten unter anderem das Vorgehen bei einem Bombenanschlag auf einen Bahnhof, einer Schießerei oder der Verfolgung von Verdächtigen.

