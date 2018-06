Moskau (AFP) Eine russische Sojus-Rakete ist am Sonntag vom Weltraumbahnhof im kasachischen Baikonur mit einem unbemannten Raumtransporter ins All gestartet. Wie die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos auf ihrer Internetseite weiter mitteilte, soll der Progress-Transporter am Dienstag um 00.22 Uhr (MESZ) an die Internationale Raumstation ISS andocken. Die Kapsel hat mehr als 2,4 Tonnen Nahrungsmittel, Treibstoff und andere Güter für die Besatzung der ISS geladen.

