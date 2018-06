Nizza (dpa) - Auch am zweiten Abend nach dem Attentat von Nizza haben zahlreiche Menschen in tiefer Ergriffenheit der Opfer gedacht. Die Trauernden versammelten sich am späten Abend 48 Stunden nach dem Anschlag eines 31 Jahre alten Tunesiers vor allem wieder vor dem Mahnmal aus Blumen und Kerzen an der Proménade des Anglais. Wie auch schon am Abend zuvor herrschte vor allem Schweigen. Viele trösteten sich gegenseitig. Bei dem Attentat auf der Strandpromenade waren am Donnerstag mindestens 84 Menschen getötet worden. Mehr als 300 wurden verletzt, viele schweben weiter in Lebensgefahr.

