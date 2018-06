Hünfeld (dpa) - Ein zwei Jahre altes Mädchen ist in Hünfeld in Hessen vom Auto der eigenen Mutter überrollt worden. Die 36 Jahre alte Mutter hatte gestern mit ihrem Kind am Heck des Wagens gestanden, als er sich plötzlich rückwärts in Bewegung setzte, wie die Polizei mitteilte. Die Frau zog das Mädchen mit sich, das aber stürzte. Das Auto rollte mit zwei Reifen über den Brustkorb der Zweijährigen, die anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Handbremse war nicht angezogen, kein Gang war eingelegt.

