Washington (AFP) Im US-Bundesstaat Louisiana sind mehrere Polizisten angeschossen worden. Das sagte ein Sprecher der Polizei von Baton Rouge am Sonntag dem Fernsehsender WAFB. In Fernsehaufnahmen war zu sehen, wie Polizisten in der Hauptstadt des Bundesstaates das Feuer erwiderten und Passanten Schutz suchten.

