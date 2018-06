Cúcuta (AFP) Angesichts der akuten Versorgungskrise in ihrem eigenen Land haben erneut tausende Venezolaner die Grenze nach Kolumbien überquert, um sich dort mit Lebensmitteln und Medikamenten einzudecken. Die venezolanischen Behörden genehmigten am Samstag erneut eine kurzzeitige Öffnung der Grenze. Nach Angaben von Kolumbiens Verteidigungsminister Luis Carlos Villegas überquerten daraufhin 15.000 Menschen den Fußgängerübergang in die kolumbianische Grenzstadt Cúcuta.

