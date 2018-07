Kigali (AFP) Die Afrikanische Union hat sich bei ihrem Gipfeltreffen in Ruanda nicht auf einen neuen Kommissionspräsidenten verständigen können. Keiner der drei Kandidaten erhielt bei der geheimen Abstimmung am Montag in Kigali die nötige Zweidrittelmehrheit, wie der Sprecher der amtierenden AU-Kommissionspräsidentin Nkosazana Dlamini-Zuma mitteilte. Die Wahl sei auf den nächsten Gipfel im Januar verschoben worden.

