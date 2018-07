Aachen (AFP) Ein 18-Jähriger hat in einem Aachener Modegeschäft gestohlene Kleidungsstücke umtauschen wollen - ohne zu wissen, dass das Diebesgut der Ladeninhaberin gehörte. Der junge Mann legte am Wochenende im dem Geschäft Kleidung im Wert von mehr als 700 Euro zum Umtausch vor, wie die Polizei am Montag mitteilte. Allerdings besaß er keinen Kassenbon, und an der Kleidung hingen noch die Sicherungsetiketten.

