Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich in einem Telefonat mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan besorgt über das Vorgehen Ankaras gegen mutmaßliche Unterstützer des Putsches geäußert. Die Welle von Festnahmen und Entlassungen gebe "Anlass zu großer Sorge", sagte Merkel am Montag nach Angaben einer Regierungssprecherin in Berlin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.