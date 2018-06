Köln (AFP) Bei einem Busunfall auf einer Autobahn in Raum Köln sind sechs Kinder einer chinesischen Schülergruppe verletzt worden, drei von ihnen schwer. Der Reisebus mit insgesamt 42 Schülern und Lehrern an Bord war am frühen Sonntagabend aus zunächst ungeklärter Ursache auf der Autobahn 61 bei Bergheim gegen die rechte Schutzplanke geprallt, wie die Polizei am Montag in Köln mitteilte.

