Brüssel (AFP) Nach dem Putschversuch in der Türkei sieht Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) gesunkene Aussichten auf die von der EU verlangte Änderung der Terrorismusgesetzgebung in dem Land. Schon bisher sei die Bereitschaft Ankaras zur Veränderung des Strafrechts in diesem Bereich "nicht sehr hoch" gewesen, sagte Steinmeier am Montag beim Treffen der EU-Außenminister. Er vermute, dass mit dem Putschversuch die Bereitschaft, "an die Terrorparagrafen heranzugehen, eher kleiner geworden ist".

