London (dpa) - Noch vor seinem ersten offiziellen Auftritt in Brüssel ist der neue britische Außenminister wegen einer technischen Panne seines Flugzeuges ins Schwitzen geraten. Vermutlich wegen eines Prolems mit der Hydraulik entschloss sich der Pilot am Abend zu einer Sicherheitslandung in Luton, berichtete die Agentur PA. Johnson und seine Begleiter setzten die Reise mit einer Ersatzmaschine fort. Am späten Abend kam er bereits mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini zu einer ersten Unterredung zusammen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.