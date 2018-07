Straßburg (AFP) Der Europarat hält eine Mitgliedschaft der Türkei in der Organisation für nicht vereinbar mit der Wiedereinführung der Todesstrafe in dem Land. Kein Mitgliedstaat des Europarates könne die Todesstrafe verhängen, sagte Europarats-Generalsekretär Thorbjörn Jagland am Montag. "Es handelt sich um eine Verpflichtung, die in der Europäischen Menschenrechtskonvention steht", fügte Jagland hinzu. Die Türkei habe die Zusatzprotokolle 6 und 13 unterzeichnet, in denen "die Todesstrafe unter allen Umständen abgeschafft wird".

