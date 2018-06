Berlin (dpa) - Steven Spielberg kehrt nach Politdramen wie "Lincoln" und "Bridge of Spies - Der Unterhändler" in die Märchenwelt zurück.

Mit "BFG - Big Friendly Giant" erzählt der Oscar-Preisträger die Geschichte des kleinen Waisenmädchens Sophie, das in einer Nacht in London von einem Riesen mitgenommen wird. Die Kleine freundet sich mit dem gutmütigen Giganten an, doch im fernen Land der Riesen lauern viele Gefahren.

Die Buchvorlage "Sophiechen und der Riese" stammt von dem britischen Autor Roald Dahl, das Drehbuch von Melissa Mathison, die für Spielberg auch das Skript für "E.T." verfasste.

Oscar-Preisträger Mark Rylance verwandelt sich mit Hilfe von Spezialeffekten in den Riesen, der britische Nachwuchsstar Ruby Barnhill spielt die furchtlose Sophie.

BFG - Big Friendly Giant, USA 2016, 117 Min., FSK ab 0, von Steven Spielberg, mit Mark Rylance, Ruby Barnhill, Rebecca Hall

